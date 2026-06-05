Manisa’nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen iş kazası can aldı. Küçük Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan 18 yaşındaki Ferhat Söyü’nün üzerine, henüz belirlenemeyen bir nedenle cam tabakası düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç işçi, ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Söyü, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlatırken, iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.