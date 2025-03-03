Brezilya'da bir tekstil fabrikasında 14 Şubat tarihinde terfi eden kadın çalışanın ardından, başka bir personelle aralarındaki kıskançlık ve gerilim doruk noktasına ulaştı. Fabrikada ikili arasında büyük bir tartışma yaşandı. İş arkadaşının terfi etmesini istemeyen kadın, iş yerindeki su şişelerinin bulunduğu alana giderek bir şişenin içine kimyasal madde doldurdu.
İÇTİĞİ SUYU ZEHİRLEDİ
Ertesi gün, terfi alan kadın su şişesinden içerek zehirlendi. Acil sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle, şüpheli kadın kısa süre sonra yakalandı.
Zehirlenme olayının ardından tutuklanan kadının cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanmasına karar verildi. Kadının, 6 ila 20 yıl arasında hapis cezası alması bekleniyor.