Olay, 4 Nisan Cumartesi günü saat 00.45 sıralarında Merkez Mahallesi Marmara Caddesi’nde bulunan bir araç kiralama şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Arancı, arkadaşı Sercan Ş.’yi iş yerindeki büroda ağırladı. Bir süre sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sercan Ş., yanında bulunan tabancayı çıkararak Arancı’ya ateş etti. Sağ bacağından vurulan Arancı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüphelinin kaçış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Sercan Ş.’nin hızla uzaklaştığı görülürken, Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sonrası Arancı’nın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Arancı için Merkez Ulu Camii’nde cenaze namazı kılındıktan sonra Kayabaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.