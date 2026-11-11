Parfüm tasarımı ve pazarlaması alanında faaliyet gösteren Interparfums şirketinde 2006 yılında çalışmaya başlayan Desnard, genel hizmetlerden sorumlu yönetici olarak görev yapıyordu. İlk etapta şirket organizasyonlarının koordinasyonuyla ilgilenmesi beklenen çalışan, iddiasına göre ilerleyen yıllarda görev ve sorumluluklarından uzaklaştırıldı.

YÖNETİCİNİN TABLETİNİ KURMAK, EVİNDEKİ ÜTÜYLE İLGİLENMEK

Franceinfo'nun aktardığına göre Desnard'a, yöneticisinin tabletini kurmak veya evindeki ütüyle ilgili işlerle ilgilenmek gibi mesleki pozisyonuyla örtüşmeyen işler verildi. Düzenli ve kendisini geliştirebileceği görevler üstlenmek istediğini belirtmesine rağmen taleplerinin karşılanmadığını savunan Desnard, uzun süre devam eden bu durumun psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğini ve depresyona sürüklendiğini ileri sürdü.

KENDİSİNİ 'MESLEKİ ZOMBİ' OLARAK TANIMLADI

Desnard'ın şirketle yolları 2014 yılında ayrıldı. İşveren, işten çıkarma gerekçeleri arasında çalışanın sık sık sağlık raporu almasını da gösterdi. Desnard ise bir epilepsi nöbetinin ardından trafik kazası geçirdiğini ve bu nedenle yedi ay boyunca çalışamadığını belirtti. Avukatı Montasser Charni, müvekkilinin epilepsi nöbetiyle iş yerinde yaşadığı yoğun can sıkıntısı arasında bağlantı bulunduğunu savundu.

2016 yılında İş Mahkemesi'ne başvuran Desnard'ın avukatı, müvekkilinin 2009'dan itibaren giderek kötüleşen çalışma koşullarına maruz kaldığını öne sürdü. İddiaya göre Desnard, yöneticilerin kişisel ihtiyaçlarını karşılayan bir çalışana dönüştürülmüş, mesleki becerilerini kullanabileceği görevlerden uzak tutulmuştu.

Avukat Charni, müvekkilinin yaşadığı süreci 'mesleki zombi' haline gelmek şeklinde tanımladı.

Şirketin avukatı Jean-Philippe Benissan ise bu iddialara karşı çıktı. Desnard'ın yıllık 80 bin euronun üzerinde maaş aldığını belirten şirket tarafı, çalışanın yıllar boyunca yaşadığı ileri sürülen sorunlarla ilgili yönetime herhangi bir e-posta göndermediğini ve iş sağlığı ve güvenliği kuruluna da başvurmadığını savundu. Şirket, eski çalışanın anlatımındaki tutarsızlıklara da dikkat çekti.

MAHKEMEDEN 40 BİN EURO TAZMİNAT KARARI

İş Mahkemesi'nde başlayan hukuk mücadelesi, işverenin itirazı üzerine Paris İstinaf Mahkemesi'ne taşındı.

Mahkeme kararında, Desnard'ın iş yerinde uzun süre faaliyet eksikliği ve yoğun can sıkıntısı yaşadığı, bu durumun da sağlık sorunlarının ağırlaşmasına katkıda bulunduğu kabul edildi. Mahkeme, Interparfums şirketinin eski çalışanına 40 bin euro tazminat ödemesine karar verdi.

Dava, iş yerinde çalışana yeterli görev verilmemesinin yol açabileceği psikolojik sonuçları ve işverenlerin sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdı.

BORE-OUT TEK BAŞINA HUKUKİ BİR HASTALIK SAYILMIYOR

İş hayatında aşırı iş yükü ve yoğun stres nedeniyle ortaya çıkan tükenmişlik 'burn-out' olarak adlandırılırken, bunun karşısında çalışanın yeterince iş verilmemesi ve uzun süre mesleki faaliyetlerden uzak tutulması nedeniyle yaşadığı psikolojik yıpranma 'bore-out' kavramıyla ifade ediliyor.

Ancak Fransa'da bore-out, tek başına hukuken tanımlanmış bir hastalık veya bağımsız bir hukuki kavram olarak kabul edilmiyor. Buna karşılık çalışanın kasıtlı biçimde görevlerinden uzaklaştırılması, dışlanması ve çalışma koşullarının sistematik olarak kötüleştirilmesi, gerekli şartların oluşması halinde psikolojik taciz kapsamında değerlendirilebiliyor.

Fransa İş Kanunu'nun L 1152-1 maddesi, çalışanların fiziksel veya ruhsal sağlıklarına, onurlarına ya da mesleki geleceklerine zarar verebilecek tekrarlanan psikolojik taciz davranışlarına maruz bırakılmasını yasaklıyor.

Bununla birlikte bir çalışana yeterince görev verilmemesi, her durumda doğrudan psikolojik taciz anlamına gelmiyor. Hukuki değerlendirmede işverenin tutumu, çalışanın görevlerinden sistematik biçimde uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığı ve bu uygulamaların çalışma koşullarına etkisi birlikte ele alınıyor.

Desnard davası da iş yerinde yalnızca aşırı çalışmanın değil, çalışanın sistematik biçimde işsiz ve işlevsiz bırakılmasının da ciddi psikolojik ve hukuki sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyan örneklerden biri oldu.