Batı ülkelerinde ayıplanan ve işten çıkarılma sebebi sayılan kamusal alanda veya ofiste uyuklama davranışı, Japonya'da bambaşka bir anlam taşıyor. Tren istasyonlarından toplantı masalarına kadar her yerde görülebilen "Inemuri" kültürü, kelime anlamıyla "uyurken bile orada bulunmak" fikrine dayanıyor.

EKONOMİK MUCİZE YILLARINDA DOĞDU

Inemuri'nin toplumsal bir kurala dönüşmesi, Japonya'nın 1960'lar, 70'ler ve 80'lerdeki hızlı ekonomik büyüme yıllarına uzanıyor. "Asla uyumayan çalışkan millet" imajıyla gurur duyan Japonlar için yoğun iş temposu ve bitmeyen toplantılar arasında uykuya ayrılan süre kısalınca, kamusal alanda kısa şekerlemeler hayatın doğal bir parçası haline geldi.

PATRONLARIN EN SEVDİĞİ ÇALIŞAN PROFİLİ

Japon iş kültüründe ofiste ya da metroda uyuyakalmak tembellik değil, kişinin kendini işine adadığının ve çok çalıştığının somut kanıtı sayılıyor. Öyle ki pek çok patron bu durumu anlayışla karşılıyor, hatta teşvik ediyor. Ancak bu özgürlüğün tek bir şartı var: Bir yere izinsiz girmemek, geçiş yollarını kapatmamak ve çevrenin huzurunu bozmamak.

GÜNDE 10 SAATİ AŞAN MESAİLER VE "FOMO" ETKİSİ

Günde 10 saati aşan ağır mesai saatleri ve gece hayatı sonrası sabah ilk treni bekleme zorunluluğu bu alışkanlığı besleyen en büyük etkenler. Uzmanlara göre Inemuri, modern çağın "bir şeyleri kaçırma korkusu" (FOMO) ile aynı kökten geliyor; Japonlar uyurken bile fiziksel olarak ortamda bulunarak sosyal ve profesyonel hayatın dışında kalmamış oluyor