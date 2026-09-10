Olay, dün saat 17.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Halkalı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iş hanına gelen şüpheli, içerisindeki bir iş yerine tabancayla ateş ettikten sonra koşarak kaçtı. Silah seslerini duyan bölgede görevli polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Şüpheli, ara sokakta ekiplerin takibi sonucu yakalandı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Şüphelinin iş yerine ateş ettiği anlara ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin ateş ettikten sonra koşarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü. M.A.K.’nin ruhsatsız tabancayla yakalandığı anlar da polis memurunun yaka kamerasınca kaydedildi.

İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerinin saldırıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla bağlantısı bulunduğu belirlenen D.G. de Avcılar’da yakalandı. Saldırının ardından gözaltına alınan M.A.K. ve D.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.