Yaşanan olayın ardından derinden üzüntü duyduklarını paylaşan iş yeri sahibi Filiz Çalışkan, "Sabah 5'ten beri kızlarımla ağlıyoruz. Papağanımızı geri getirsin, şikayetçi olmayacağız" dedi.

SADECE PAPAĞANI ALIP KAÇTI

Olay, sabaha karşı 05.00 sıralarında Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz, maskeli bir kişi iş yerinin kapısını kırarak içeri girdi. Ancak içerideki değerli eşyalar ve malzemelere hiç dokunmadan yalnızca "Coco" isimli papağanı alarak kaçtı.

O esnada yoldan geçen bir taksici, iş yerinin kapısının açık olduğunu fark etti. Kornaya basarak içeride birinin olup olmadığını anlamaya çalıştı ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine iş yerinin telefon numaralarına ulaşıp işletme sahibini aradı.

İş yerine gelen Filiz Çalışkan ve ailesi, papağanlarının çalındığını fark edince güvenlik kameralarını izledi ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hırsızın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

İş yeri sahibi Filiz Çalışkan, hırsızın başka bir şey almamasına şaşırdıklarını belirterek şunları söyledi: "Keşke dükkandaki malzemeleri alsaydı ama papağanımıza dokunmasaydı. Coco bizim bir parçamız olmuştu. Konuşuyordu; dans ediyordu, şarkı söylüyordu. Onu herkes severdi. Sabah kapıyı açık görünce içimiz parçalandı. Malzemelere bile bakmadım, papağanımız yoktu, benim için her şey o an bitti."

Çalışkan, "Hırsız kimse lütfen geri getirsin, biz şikayetçi olmayacağız" diyerek duygusal bir çağrıda bulundu.