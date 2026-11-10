Kadıköy'de haraç almak amacıyla bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen ve ardından kaçan şüphelilere yönelik 6 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Saldırı anı ve şüphelilerin kaldığı lüks rezidansa yapılan polis baskını güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay, 28 Ekim günü Kadıköy'de meydana geldi. İş yerinin önüne çalıntı motosikletle gelen kasklı iki şüpheli, binaya doğru art arda ateş açarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Saldırıda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, kurşunların isabet ettiği iş yerinin önündeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

ÇALINTI VE SAHTE PLAKALI MOTOSİKLET BULUNDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan zanlıları yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası kaydını saniye saniye izleyen polisler, saldırganların kullandığı sahte plakalı motosikleti Ümraniye’de terk edilmiş halde buldu. Yapılan incelemede motosikletin bir süre önce Beyoğlu'ndan çalındığı tespit edildi.

6 İLÇEDE 8 ADRESE ÖZEL HAREKATLI BASKIN

Motosiklet üzerinden şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerine ulaşan ekipler; Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir ilçelerinde tespit edilen 8 adrese Özel Harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskın yaptı.

Bir sitedeki rezidans dairesinde kıskıvrak yakalanan şüpheliler C.H., M.M.E., V.Ö., E.P.B. ve M.H. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 13 parça halinde şeffaf poşetlere konulmuş satışa hazır kokain ve içime hazır vaziyette sarılmış esrar maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.