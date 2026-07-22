İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kadıköy'de tadilatta bulunan iş yerinin kurşunlandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. 3 KİŞİ TESPİT EDİLDİ Olay yerinde inceleme yaptıkları sırada iş yerinin yakınlarında bulunan ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak kontrol eden ekipler, şüphelinin olaya karışan M.A.B.(20) olduğunu belirledi. Ekipler, çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren F.Y. (16) ile olayla bağlantılı olan M.S'yi (18) düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı. TUTUKLANDILAR Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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