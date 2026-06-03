Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, B.G. (19) ve beraberindeki motosikletli kişi, daha önce tehditte bulundukları iş yerine geldi. Şüphelilerden biri iş yerine ateş açarken, diğeri motosiklet üzerinde bekledi.

Silah seslerini duyan gece bekçileri olaya müdahale ederek kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sonucu B.G. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin olay sonrası yaptığı incelemede, saldırıda kullanılan motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Bölgede yapılan aramalarda ayrıca bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden birinin silahla ateş açtığı, diğerinin ise motosiklet üzerinde beklediği anlar net şekilde görülüyor.