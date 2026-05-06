Olay, 26 Nisan’da Çayırova’da meydana geldi. Motosikletli şüpheliler, bir iş yerine henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibi sonucu kimlikleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 3 motosiklet, 1 adet AK-47 kalaşnikof fişeği, sahte 100 dolar ve 100 eura ile sahte olduğu değerlendirilen 15 Amerikan doları, 7,65 milimetre çapında 10 mermi ve 11 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.