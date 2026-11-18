Olay, D-100 kara yolu kenarında bulunan Kuzey Park işletmesinin önünde meydana geldi. İşletmenin çevresinde uçan güvercinleri kovalayan atmaca, hızla ilerlediği sırada binanın camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve yaralandığı fark edilen atmacaya işletme çalışanları müdahale etti. Çalışanlardan Ömer Şimşek, yerde hareketsiz halde bulduğu kuşu koruma altına aldı. Atmacanın tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleriyle iletişime geçen Şimşek, yaralı kuşu gelen görevlilere teslim etti. Atmaca, bakım ve tedavisinin yapılması amacıyla ilgili birime götürüldü.

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