Kahramanmaraş'ta yaşayan makine mühendisi Mehmet Hilmi Arslan (40), yıllardır yoğun iş temposuna bağladığı yorgunluk ve nefes darlığının artması üzerine hastaneye başvurdu. Tetkiklerde, sol akciğerinden temiz kan taşıyan toplardamarların yanlış bölgeye döküldüğü ve temiz kanla kirli kanın karıştığı belirlendi.

İki çocuk babası Arslan'ın başvurduğu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Kirişci tarafından yapılan incelemelerde ameliyat kararı alındı.

DAMARLAR OLMASI GEREKEN YERE TAŞINDI

Yaklaşık dört saat süren ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Kirişci, sol akciğerden temiz kanı taşıyan toplardamarların kalbin sol tarafına ulaşması gerekirken, kalbin üst tarafındaki kirli kanı taşıyan toplardamar sistemine döküldüğünü söyledi. Bu durumun kalbin sağ tarafını aşırı yorduğunu ve büyüttüğünü belirten Kirişci, ameliyatta damarları olması gereken yere taşıdıklarını anlattı.

Pulmoner venöz dönüş anomalisi adı verilen bu hastalığın doğuştan kaynaklandığını ifade eden Kirişci, nadir görülen hastalığın daha çok sağ akciğer toplardamarlarında ortaya çıktığını, Arslan'da ise daha da nadir olan sol akciğer tutulumunun bulunduğunu aktardı.

KALP YETMEZLİĞİ OLUŞMADAN AMELİYAT EDİLDİ

Kirişci, kalbin yıllarca bu durumu tolere ettiğini ancak bu süreçte zarar gördüğünü belirtti. Ameliyat sırasında kalbin sağ tarafının ileri derecede büyüdüğünü ve yorulduğunu gördüklerini söyleyen Kirişci, daha erken teşhis konulması halinde müdahalenin kalp bu kadar yorulmadan yapılabileceğini ifade etti.

Arslan'ın kalp yetmezliği oluşmadan ameliyat edildiğini vurgulayan Kirişci, yoğun bakım sürecini tamamlayan hastanın servise alındığını ve günlük hareketlerini yapmaya başladığını bildirdi.

“MEĞER BUNLARDAN KAYNAKLI DEĞİLMİŞ”

Hastalığını tetkikler sonucunda öğrendiğini anlatan Arslan, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

“Ben bunu gün içerisindeki aşırı iş temposu, aşırı efor, bunlara bağlıyordum. Meğer bunlardan kaynaklı değilmiş. Ameliyatım başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Allah'ın izniyle sıkıntıdan kurtulmuş oldum”