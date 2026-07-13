CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı.

Açıklamada," CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı." ifadelerine yer verildi.

TALİMATI TRUMP VERDİ

CENTCOM'un açıklamasında, bu saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı.

ABD, dün başlattığı saldırılarda, kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini bildirmişti.

SAVAŞ UÇAKLARINI PAYLAŞTI

Saldırı öncesi ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, sosyal medya hesabından savaş uçaklarının görselini paylaştı.

İRAN'DAN SALDIRI AÇIKLAMASI

ABD’nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran’ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri işitildi.

Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı.

Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

İRAN DIŞİŞLERİ'NDEN BM'YE TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, “Körfez'de yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum.” şeklindeki açıklamasına tepki gösterdi.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, BM’nin internet sayfasında yer alan ve Guterres’in açıklamalarının yer aldığı paylaşımı alıntılayarak, BM’ye tepki gösterdi.

Bekayi, “İran'ı, saldırılara karşı kendisini savunduğu için suçlamak sorumsuzca ve haksızdır. Bu durum bir askeri çatışma değil, ABD ve İsrail’in 28 Şubat'ta başlattığı askeri saldırganlığın devamıdır.” dedi.

Ülkesinin hiçbir yere saldırı düzenlemediğini ileri süren Bekayi, İran’ın Basra Körfezi kıyısındaki ABD üslerine yönelik saldırılarının meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve uluslararası hukuka da aykırılık teşkil etmediğini savundu.

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda yeniden başlayan "saldırıların tamamının" durdurulması gerektiğini ifade etmişti.

Söz konusu son gelişmeden rahatsız olduğunu aktaran Guterres, "Körfez'deki ciddi tırmanış ve yeniden başlayan askeri çatışmalardan, özellikle de İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik saldırılarından, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarından ve İran'ın komşu ülkelerdeki hedeflere yönelik saldırılarından derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.​​​​​​​