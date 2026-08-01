T.C.

İSCEHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO :2026/104 Esas

İLAN

Davacı , ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ile Davalılar , AHMET AĞDACI, ALİ OSMAN AĞDACI, ANIL AĞDACI, AYDIN AĞDACI, AYNUR BUZACI, AYŞE ARISOY, CEYLAN BAYATLI, DUDU AĞDACI, DUDU TOKGÖZ, ELVEDA AĞDACI, EMİNE AĞDACI, EMİNE BAYATLI, EŞREF KADİR BAYATLI, FAZLI AĞDACI, HACER BAYATLI, HACER OĞUZ, HALİL İBRAHİM AĞDACI, HATİCE ÖZAKTAN, HATİCE NUR BİTEN, İDRİS AĞDACI, KADİR BAYATLI, KADİR ESKİ, MERYEM ACAR, MERYEM AĞDACI, MEVLÜT AĞDACI, MEVLÜT ESKİ, MİHRİBAN TOPAK, MUSTAFA AĞDACI, MÜRVET BAYATLI, NİMET AĞDACI, ÖMER OSMAN AĞDACI, RAHMAN AĞDACI, RAMAZAN BAYATLI, SEVİM ÖZGEN AĞDACI, YAKUP ESKİ, YUSUF AĞDACI, YUSUF ESKİ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; Aşağıda vasıfları yazılı dava konusu taşınmazın ilanının yapılmasına karar verilmiş olmakla ; davalı Ali Osman Ağdacı'nın adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptının, duruşma zabıtlarının ve bilirkişi raporlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davaya cevap verme süresi H.M.K’nun 127. maddesi uyarınca dava dilekçesinin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren iki haftadır.Cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerinizi açıkça ve hangi vakıanın delili olduğu da belirtilerek bildirmek, elinizde bulunan delillerinizi dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçenizde yer vermeniz ve H.M.K’nun 324. maddesi hükmü uyarınca ikamesini talep ettiğiniz delil için mahkemece belirlenecek avansı yatırmanız gerekmektedir.

İlk itirazların H.M.K’nun 117. maddesi uyarınca cevap dilekçesinde bildirilmesi gerekli olup, aksi halde ilk itirazlar dinlenmeyecektir.

Davacının cevaba cevap dilekçesi vermesi halinde H.M.K’nun 136. maddesi hükmü uyarınca bu dilekçenin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebilirsiniz.

Yasal süresi içinde davaya cevap vermediğiniz takdirde H.M.K’nun 128. maddesi uyarınca davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılacaksınız.

Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra H.M.K’nun 139. maddesi hükmü uyarınca 09/09/2026 tarih, saat 09:45 de ön inceleme duruşması yapılacağı İHTAR OLUNUR. Duruşmalarda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

ALİ OSMAN AĞDACI; Bekir ve Nimet oğlu- 29/08/1979 doğumlu

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