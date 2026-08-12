Cem YILDIRIM

Türkiye, aylardır hakkını arayan madencilerin yaşadığı adaletsizliğe tanıklık ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı nihayet, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Eti Gümüş’te çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçileri kabul edeceğini açıkladı. Garantörlük sözünün yerine getirilmesi talebiyle Bakanlığa yürümek isteyen işçilere polis izin vermedi. 80 madenci, yaklaşık 5 saat süren bekleyişin ardından gözaltına alındı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, “Muhatabımız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı. Onlar söz verdi, kefil oldu” ifadelerini kullandı. Bakanlıklardan işçinin 5-7 aylık maaş ile özlük haklarının ödenmesini talep eden Çakır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesini istedi.

‘GİTMEYECEĞİZ’

İşçilerin YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale ile görüşmeyi beklerken polis ablukasına alındığını anlatan Çakır, “Polis, ‘Gözaltı yapacağız. Sizi burada bekletemeyiz’ dedi. Hakkımızı nerede arayacağız? Buradan gitmeyeceğiz. İşçiler bıkmış, usanmış, bıçak kemiğe dayanmış” diye konuştu.

Ankara Valiliği’nin 15 günlük eylem yasağı kararına tepki gösteren Çakır, “Patronlara yasa yok. Ne zaman işçi, hakkını arasa önlerine yasaları çıkarıyorlar” ifadelerin kullandı.

Milletvekili Ümit Özlale de “Bundan sonra işçilerin hakları devletin namusuna emanet” dedi. Valilik kararını eleştiren Özlale, “Adrese teslim bir toplanma yasağı çıkartacak kadar devletin kurumlarına etki eden bir holdingden bahsediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Sözünüzü tutmadınız işçiden özür dileyin’

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise bakanların verilen sözün tutulmadığını kabul ederek işçilerden özür dilemesi gerektiğini söyledi. Bakan yardımcısının işçileri kabul edeceğini söylediğini ancak valilik kararıyla işçilerin beklemelerine izin verilmediğini aktaran Baş, “Bir tarafta ‘Bekleyin, geleceğiz’, diğer tarafta ‘Bekleyemezsin’ deniyor. İşçi ne yapacak” diye sordu. Bakanlıklardan ise henüz açıklama yapılmadı.