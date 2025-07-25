Kamu sektöründe çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinde zam oranı halen netleşmedi. Alın teri döken, hayatını ortaya koyan işçi emeğinin uzun süredir emeğinin karşılığını bekliyor. Zam görüşmelerinden haber beklenirken, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybeden orman işçisi Eyüp Dereli’nin son mesajı ise “Bu aya zamlı maaş alabilecek miyiz” sorusu oldu. Beşi orman işçisi, beşi Arama Kurtarma Derneği’nden 10 işçi bu yangında hayatını kaybetti.

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda çalışan maden işçileri, Genel Maden İşçileri Sendikası binası önünde bordro yaktı.

KAOSA NEDEN OLDU

İktidar ilk altı ay için yüzde 24 ve sonraki altışar aylık dönemler için enflasyon oranındaki zam teklifini yüzde 10’a düşürdü. Zam anlaşmazlığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ayları karıştırmasından kaynaklandığı ileri sürüldü. Altında Bakan Vedat Işıkhan’ın parafının yer aldığı anlaşma metnine göre 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 24, ikinci 6 ayı için ‘gerçekleşen enflasyon’; 2026 yılı ilk ve ikinci 6 aylık dönemleri için de yine gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacaktı. Bunun üzerine nitelikli işçilere (ağır iş kolları) yüzde 7, diğer işçilere yüzde 3 ek zam yapılacaktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu yılın ilk 6 ayı için zaten yüzde 24 zammın teklif edildiğini, ikinci 6 ayda (temmuz-aralık) gerçekleşecek enflasyonun da Ocak 2026’da maaşlara zam olarak yansıtılması gerektiğini işçi tarafına bildirdi. Temmuz itibarı yla hem yüzde 24 zammın hem de yüzde 16.67’lik enflasyonun maaşlara yansıyacağını düşünen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) masadan kalktı. Hükümet yüzde 16.67 yerine yüzde 11’i teklif etti. Ancak işçi kabul etmeyeceğini bildirdi.

600 bin kamu işçisi 216 gündür kamu çerçeve protokolünün sonuçlanmasını bekliyor.

Demiryol-İş ve Yol-İş grev ilanları asacak

İmza atılacağı sırada anlaşmazlık patlak verirken grevler için de yasal süreler geldi. Maden- İş ilk grev ilanını asarken Demiryol-İş ve Yol-İş de cumartesi ve pazartesi günleri iş yerlerine grev ilanlarını asacak. Grev için işçinin önünde bir aylık süre bulunuyor. Cevdet Yılmaz ile Mehmet Şimşek’in Türk-İş Başkanı Atalay ile görüşmek istediği, Atalay’ın ise, “Cumhurbaşkanından başka kimseyle görüşmem” dediği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise Yılmaz ve Şimşek’e, “Bu işi çözün” talimatı verdiği belirtildi.