Varlık Fonu şirketi olan Türk Telekom’da işten çıkarmalar arttı, taşeronlaşma yaygınlaştı. Yapılan uygulamaların özelleştirmeye hazırlık olduğu iddiası yeniden gündeme geldi.

Yaklaşık 10 bini taşeron işçisi olmak üzere 25 binden fazla çalışanı bulunan Türk Telekom’da 500 işçi işten çıkarıldı, bir ay içinde 300 kişinin daha işten çıkarılmasının planlandığı öne sürüldü. 1-2 yıl içinde ise işten çıkarmaların 3 bin kişiye ulaşabileceği belirtildi. Türk Telekom’un önemli birimlerinde geçmiş yıllarda başlayan taşeronlaşmanın yaygınlaştığı da ifade ediliyor. Türk Telekom’da örgütlü Türkiye Haber-İş Sendikası, taşeronlaşmanın yaygınlaşmasına ve çalışanların tayin yoluyla ayrılmaya zorlanmasına tepki gösterdi. Bu gelişmeler, şirketin saha hizmetlerinin özelleştirilmesi iddiasına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

TAYİN DAYATMASI

Türkiye Haber-İş, yılbaşında devreye alınan Türk Telekom bünyesinde arıza-tesis ve bakım-onarım gibi saha hizmetlerinin taşeron firmalara devredilmesine yönelik olan ARTES taşeron uygulamasının yaygınlaştığını ve yüzlerce çalışanın iş güvencesinin tehdit altında olduğunu açıkladı.Sendika, ‘teşvik’ adı altında sunulan işten ayrılma tekliflerini kabul etmeyen çalışanların tayine zorlandığını savundu.

Açıklamada, çalışanların ailelerinden ve yaşadıkları şehirlerden kopmak ya da işlerini kaybetmek arasında tercihe zorlandığı ifade edildi. İddiaya göre İzmir’de çalışan bir işçiye Şırnak’ta görevlendirme yapılması gibi dayatmalarla çalışanlar işten ayrılmaya zorlanıyor.

Operasyonel süreç mi özelleştirme mi?

Türk Telekom’un hizmetlerinin özel şirketlere devredileceği iddiası Ocak 2026’da gündeme gelmiş, YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz’ın açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, iddiaların dezenformasyon içerdiğini bildirmişti. Merkez, uygulamaların hizmet devri anlamına gelmeyen rutin operasyonel süreçler olduğunu savunmuştu ancak işten çıkarmaların ve taşeronlaşmanın yaygınlaştığına ilişkin gelişmeler, saha hizmetlerinin geleceği konusunda sorulara neden oldu.

DENETİM VE GÜVENLİK SORUNU

Türk Telekom yalnızca ticari bir şirket değil, Türkiye’nin haberleşme altyapısının en önemli unsurlarından biri. Bu altyapının kesintisiz işletilmesinde görev yapan teknik personelin deneyimi, bilgi birikimi ve kurumsal hafızası da önem taşıyor. Türkiye Haber-İş Sendikası, temel faaliyetlerde taşeronlaşmanın yaygınlaşmasının hizmet kalitesi, teknik uzmanlık ve kurumsal hafıza açısından risk yaratabileceğine dikkat çekiyor. Haberleşme altyapısının işletilmesinde kritik görev üstlenen personelin azaltılması ve hizmetlerin daha fazla dışarıdan sağlanması, denetim ve güvenlik sorularını da beraberinde getiriyor.