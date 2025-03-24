Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde iş bırakan işçilerin eylemleri sırasında gözaltına alınan Mehmet Türkmen, “suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlamasıyla 17 Şubat’ta tutuklanmıştı.
‘Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme’ suçlamasıyla içeride tutulan Türkmen’in tahliyesine karar verildi.
36 gündür hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Türkmen, Gaziantep’te düşük ücret dayatmalarına karşı başlatılan eylemlerin yasaklanmasının ardından tutuklanmıştı.
Türkmen’in tutukluluğu birçok kentte protesto edilmiş, serbest bırakılması için eylemler yapılmıştı.