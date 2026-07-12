Yangın, Bodrum'un Müskebi Mahallesi'nde yapımı devam eden kız öğrenci yurdu şantiyesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, işçilerin konakladığı konteynerlerin tamamen alevlere teslim olduğunu belirledi.

TÜP PATLAMASI ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında konteynerlerde bulunan bir tüpün patlaması sonucu yangın çevredeki makilik alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin daha geniş bir alana ulaşmaması için ekipler yoğun mücadele verdi.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 9 arazöz ve 1 su tankeri ve 14 personel ile söndürme çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre işçi konteynerleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.