Ali Can POLAT
Ancak sendikalı işçiler, iş yerlerinde toplu iş sözleşmesi pazarlığına başladı, anlaşma sağlayamayanlar greve çıktı. Bu grevlerden birisini de Petrol-İş Sendikası, örgütlü olduğu Amerikalı TPI Kompozit şirketinde yaptı.
2.300 işçinin grevi 72’nci günündeyken işverenin teklifi de yükseldi. Yüzde 30’dan yüzde 80’lere gelen teklife karşı, sendikanın tutumunu işçi belirleyecek.
Sendika bugün İzmir Çiğili ve Menemen’deki fabrikalarda sandık kuracak ve teklifin kabul edilip edilmemesine bu referandum karar verecek.