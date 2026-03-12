Mart ayının gelmesiyle birlikte birçok fabrikada yeni dönem toplu iş sözleşmeleri imzalanmaya devam ediyor.



Kocaeli'nin Dilova ilçesinde kurulu olan OMCO Kalıp fabrikasında işveren ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasında varılan anlaşma sonucunda işçiler için önemli kazanımlar elde edildi.





Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No'lu Şubesi'nin örgütlü olduğu fabrikada net maaş zammının yanı sıra yan haklar ve sosyal gelirlerde de artışa gidildi.



MAAŞLAR 90 BİN TL'Yİ GEÇECEK



Haftalardır süren müzakerelerin ardından varılan anlaşma ile, OMCO Kalıp fabrikasında çalışan işçilerin ortalama maaşı 90 bin liranın üzerine çıktı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, sözleşmenin yalnızca ücret artışı ile sınırlı kalmadığı, ayrıca üyelerin talepte bulunduğu birçok yeni sosyal hakkın da kazanıldığı vurgulandı. İşçilerin eksiksiz onayıyla imzalanan sözleşme, bölgedeki diğer metal fabrikaları için de öneli bir referans noktası oluşturdu.





Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şubesi, imza sonrası yaptığı açıklamada süreci "zafer" olarak nitelendirdi. Açıklamada, “Üyelerimizin onayı ve memnuniyeti ile yeni dönem Toplu İş Sözleşmesini imzaladık. Mevcut hakların ileri taşındığı ve taleplerimizin karşılık bulduğu bu başarı, OMCO Kalıp işçisine ve tüm işçi sınıfına hayırlı olsun. Yaşasın işçilerin birliği!” ifadelerine yer verildi.





