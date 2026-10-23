İş kazası ve sonrasında yaşananlar gencecik bir hayatın solup gitmesine neden oldu. Çorum’da yaşayan 28 yaşındaki Melike Yeter, akşam saatlerinde çocuk oyun ve eğlence merkezinde çalışıyordu.

İÇ KANAMA GEÇİRMİŞ

Genç kadın, bowling alanındaki hat/lobut toplama mekanizmasındaki düzeneğin aniden ve sert şekilde kendisine çarpması sonucu yaralandı. Genç kadın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ilk tedavi sinin ardından taburcu edildi.

Dinlenmek için evine giden Melike, bir süre sonra fenalaştı. Yeniden hastaneye kaldırılan talihsiz kadının kaza nedeniyle iç kanama geçirdiği fark edildi. Ancak geç kalındığı için yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melike Yeter’in üç ay önce nişanlandığı öğrenildi.