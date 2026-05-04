Türkiye ekonomisinin makro dengelerinde son iki ay içerisinde belirgin bir değişim gözleniyor.

27 Şubat 2026 ile 17 Nisan 2026 tarihleri arasındaki veriler, Merkez Bankası rezervlerinde ciddi bir erime yaşandığını ortaya koyuyor. Brüt rezervler 210,2 milyar dolardan 174,4 milyar dolara gerilerken, swap hariç net rezervlerin 78,9 milyar dolardan 39,7 milyar dolara düştüğü görülüyor.

Aynı dönemde kısa vadeli dış borç stoğunun 239,2 milyar dolara yükselmesi, ekonomi yönetiminin hareket alanını kısıtlayan temel unsurlar arasında yer alıyor.

GELİRLER AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRININ GÖLGESİNDE

Ekonominin hane halkı ayağında ise alım gücü kaybı derinleşiyor. TÜRK-İŞ’in Nisan 2026 verilerine göre açlık sınırı 34.587 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 112.661 TL’ye ulaşmış durumda.

Mevcut ücret seviyeleri bu rakamlarla kıyaslandığında, toplumun geniş bir kesiminin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı görülüyor:

Asgari Ücret: 28.075 TL

En Düşük Emekli Aylığı: Yaklaşık 20.000 TL

Ortalama Ücretler: 35.000 – 40.000 TL

Bu tablo, özellikle emekli ve asgari ücretli çalışanların gelirlerinin açlık sınırının dahi altında kaldığını tescilliyor.

ARTAN VERGİ YÜKÜ VE ESNAFIN DURUMU

Kamu harcamalarının finansmanı için başvurulan vergi politikaları, sahada farklı bir gerçeklikle karşılaşıyor.

Artan maliyetler ve düşük talep nedeniyle zorlanan esnaf ile finansman baskısı altındaki işverenler, yeni vergi yüklerini taşımakta güçlük çekiyor.

Devletin gelir ihtiyacı ile mükellefin ödeme kapasitesi arasındaki makasın açılması, ekonomik döngüde yeni bir çelişki yaratıyor.

"İŞÇİ, MEMUR, EMEKLİ VE İŞVERENİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Dünya Gazetesi'ndeki köşesinde süreci değerlendiren SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kaynakların sınırlı, taleplerin ise yüksek olduğu bu dönemi şu sözlerle özetliyor:

“Mevcut veriler, kısa vadede ekonomik koşullarda belirgin bir iyileşmenin kolay olmadığını ortaya koyuyor. Tüm bu nedenlerle, ‘İşçi, memur, emekli, esnaf ve işvereni daha zor günler bekliyor.”

SEÇİM ÖNCESİ EKONOMİK SINAV

2027 yılında yapılması muhtemel seçimlerin beklentileri artıracağı öngörülse de, 2026 yılı ve 2027’nin ilk yarısının ekonomik açıdan oldukça engebeli geçeceği anlaşılıyor.

Borç yükü ve rezerv kaybı nedeniyle kamu maliyesinin temkinli duruşu sürerken, sınırlı kaynaklarla toplumun refah taleplerinin nasıl dengeleneceği önümüzdeki dönemin en kritik sorusu olmaya devam ediyor.