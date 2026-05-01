Bu yılki 1 Mayıs'ta da Taksim Meydanı kutlamalara kapalı... İstanbul Mecidiköy'de toplanıp Taksim'e yürümek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale etti. Alanda bulunan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da sıkılan gazdan etkilendi.

'BIRAKIN DA YILIN BİR GÜNÜ İŞÇİLER KONUŞSUN'

Müdahale sonrası açıklama yapan Baş, "Beyhude bir çaba içindeler bütün İstanbul'u ablukaya aldılar yine işçiler sokakta. Bu iradeyle dövüşmenin bir manası yok. İstanbul Valiliğine sesleniyorum. İnatlaşmaya gerek yok. Her biri zor koşullarda yaşayan polislerle emekçileri karşı karşıya getirince elinize ne geçiyor? 365 gün iktidar konuşuyor zaten bırakın da yılın bir günü de işçiler yaşadıkları zorlukları konuşsun. Gaz sıktılar, TOMA'larla su sıktılar. Buranın uygun şekilde açılması lazım. Bu kadar engellemelere rağmen bu insanlar yan yana geliyorlarsa biz bu disiplini başarabiliriz. Bu baret Türkiye için yeni güneştir. Bu bareti Taksim'e götürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

4 İLÇEDE EYLAM YASAĞI

İşçi Bayramı'nda Taksim'e çıkan tüm yollar kapatıldı. 1 Mayıs tedbirleri kapsamında Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde eylem yasağı getirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR OLDU

Çevik Kuvvet ekiplerinin bir kısmı Mecidiyeköy'deki alışveriş merkez önünde bekleyişini sürdürürken, bir bölümü ise Mecidiyeköy girişinde konuşlandırıldı. Ekipler gösteri yapmak isteyenlere müdahale etti; gözaltına alınanlar oldu.

METRO DURAKLARI KAPATILDI

Mecidiyeköy istikametinde pankart açıp yürüyüş yapmaya çalışan bir gruba daha polis müdahale etti. Diğer yandan Taksim, Şişhane ve Osmanbey metro durakları ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldı.