Balıkesir'in Susurluk ilçesi Kepekler mevkisinde saat 08.30 sıralarında işçi servis minibüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada servisteki 8 yolcu ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Karacabey ilçesinden Susurluk yönüne giden A.Y. yönetimindeki 16 BOP 191 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen A.A. idaresindeki 16 BLU 665 plakalı işçi servis minibüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Balıkesir İtfaiyesi Susurluk Grup Amirliği ekipleri, hafif ticari araçta sıkışan sürücü A.Y.'yi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 9 yaralı, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşım normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.