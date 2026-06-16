Edirne'nin Keşan ilçesinde saat 14.00 sıralarında Keşan-Gelibolu kara yolunun 10'uncu kilometresinde korkutucu bir trafik kazası meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Keşan'dan Gelibolu istikametine doğru seyir halinde olan S.U. yönetimindeki personel servisi, aynı yönde ilerleyen B.C. idaresindeki yemeklik sıvı yağ yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste büyük hasar oluştu.
Kazanın hemen ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan toplam on dört kişiye ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi.
İlk müdahaleleri olay yerinde tamamlanan toplam 16 yaralı, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.