Kamuda çalışan yaklaşık 700 bin işçinin 2025-2026 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşme görüşmeleri işçinin yüzde 100’lük zam talebiyle başladı. İktidar bu talebe karşılık herhangi bir teklif açıklamadı. İşçi adına masaya oturacak olan Türk-İş ve Hak-İş’in ortak çerçeve protokolündeki taleplerin kabul edilmesi halinde kamuda en düşük işçinin maaşı net 36 bin 760 liradan 73 bin 520 liraya çıkacak. Bu maaşa ayrıca çeşitli sosyal ve ayni yardımlar eklenecek. İşte sendikaların talepleri: İşçinin en düşük brüt çıplak ücreti bin 800 TL’ye aylık 54 bin liraya çıkarılacak. Yeni brüt maaşın üzerine 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 50 zam yapılacak. Böylece yüzde 20 Gelir Vergisi hesabıyla ilk 6 ayda net maaş 34 bin 960 liradan 66 bin 20 liraya çıkacak.

6 AYDA BİR 15.000 TL

Aylık net 7 bin 500 lira sosyal yardımla birlikte ele geçen net maaş yüzde 100 zamla 36 bin 760 liradan 73 bin 520 liraya yükselmiş olacak. Bu maaşlara her 6 ayda bir yüzde 25 zam yapılacak ve zamlı maaşlara yüzde 10 refah payı eklenecek.

Ayrıca her bir işçiye her bir kıdem yılı için aylık 450 TL (10 yıllık işçi için aylık 4.500 TL) kıdem zammı ödenecek.

İkramiyeler 112 günden, kıdem tazminatı 35 günden hesaplanacak. İşçilere aylık 200 TL hizmet zammı, her 6 ayda bir de 15 bin TL ek ödeme verilecek.

Hizmet zammı ve ek ödeme her 6 ayda bir maaşla birlikte zamlanacak. Fazla mesai yüzde 100, bayramlarda yüzde 200 zamlı ödenecek.

Gece çalışanlara yüzde 30 gece zammı uygulanacak. Kamuda ilk işe giriş ücreti en düşük işçi maaşının yüzde 95’inden, yani 69 bin 844 TL’den aşağı olmayacak.

Yemek, giyim, çocuk yardımları

Maaşın dışında yemek için aylık 10 bin lira, giyim için (yıllık) yazlık 10 bin kışlık 15 bin TL, aile için 2 bin 600 TL, her bir çocuk için de 780 TL yardım yapılacak. Yeni doğan ilk çocuk için 8 bin, ikinci çocuk için 10 bin, üçüncü ve daha fazla çocuk için 12 biner lira doğum yardımı yapılacak. Yeni evlenenlere 25 bin lira verilecek. Eş, çocuk, ana, baba ölürse işçiye 20 bin TL, işçi ölürse aileye 40 bin TL, iş kazasından ölümde 90 bin TL ödenecek.

Aylık 104 bilet yol parası

İşçiye 26 gün için günlük 4 bilet (aylık 104 bilet) parası yol yardımı yapılacak. Doğal afetlerde 15 bin lira ödenecek. Her bir işçiye niteliğine göre çıplak ücretin yüzde 13-17’si arasında iş primi verilecek. Tehlikeli işlerde çalışanlara çıplak brüt ücretin yüzde 10-20’si oranında prim ödenecek. Nitelikli ve teknik işlerde çalışanlara çıplak brüt ücretin yüzde 20’si kadar aylık tazminat ödenecek.