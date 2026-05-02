Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla önceki gün (perşembe) yayımlanan kararla, devletin İşsizlik Sigortası Fonu’na aktardığı pay yüzde 1’den yüzde 0.5’e düşürüldü.

YÜZDE 2’DEN 1’E DÜŞTÜ

Bu değişiklik nedeniyle devletin işsizlik fonuna aktaracağı para bu yılın geri kalan 8 ayında 37-40 milyar lira, 12 aylık dönem dikkate alındığında 55 milyar lira azalacak. İşsizden kesilen bu paranın hangi kesimlere aktarılacağı merak ediliyordu ki, ilk adım dün (cuma) geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Konaklama Vergisi oranı yüzde 2’den yüzde 1’e düşürüldü. İndirimli vergi yıl sonuna kadar olan 8 aylık dönemde uygulanacak. Bu düzenlemeyle, tatil köyleri ve lüks oteller başta olmak üzere turizm sektörünün devlete ödeyeceği yaklaşık 10 milyar liralık vergi otel patronlarının cebinde kalacak.

Konaklama Vergisi otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde verilen geceleme ile yeme, içme, eğlence, havuz, spor, termal gibi hizmetlerden elde edilen gelirden alınıyor. Vergi indiriminin otel fiyatlarına indirim olarak yansımayacağı belirtiliyor.

10 milyar liralık vergi silindi

Konaklama Vergisi ile 2025’te 16.1 milyar lira toplandı. Bu yıl için de 18.1 milyar lira hedef konuldu. İlk 3 ayda gelen para yüzde 30 artışla 1.6 milyar liraya çıktı. Bu vergide asıl tahsilat mayısta başlayıp yıl sonuna kadar devam ediyor. Aynı artışın devam etmesi halinde 8 ayda 20 milyar lira vergi doğacak. Ancak oranın düşürülmesi nedeniyle 10 milyar lira tahsil edilecek.