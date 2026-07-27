Yunanistan'ın Eretria kentinde su borusu hattı döşeyen işçiler, MÖ 4. yüzyıla ait antik bir konutun içerisinde 2400 yıllık çakıl taşı mozaik keşfetti. Altyapı projesinin yönünü değiştiren bu keşif, antik Yunan dönemindeki zengin ailelerin sosyal toplantı alanlarını ve mimari yapısını tüm detaylarıyla ortaya koydu.

MOZAİKTE HANGİ FİGÜRLER YER ALIYOR?

Yaklaşık 3,5 metre boyutlarındaki kare odanın merkezinde, 1,13 metre çapında yuvarlak bir madalyon yer alıyor. Siyah, kırmızı, sarı ve beyaz doğal çakıl taşlarıyla işlenen mozaikte, mitolojik özelliklere sahip iki satir figürü tasvir ediliyor. Figürlerden genç olanının çift flüt çaldığı, yaşlı ve sakallı diğer figürün ise müziğin ritmiyle dans ettiği görülüyor.

ANTİK ODA HANGİ AMAÇLA KULLANILIYORDU?

Kazı alanında yapılan incelemelerde odanın üç tarafında yükseltilmiş harç şeritleri tespit edildi. Yunanistan Kültür Bakanlığı yetkilileri, bu yapının dönemin zengin ailelerinin yemek ve sohbet organizasyonları için kullandığı bir kabul salonu olduğunu bildirdi. Zemin üzerindeki müzik ve dans figürlerinin, konukların ağırlandığı bu mekanın atmosferine uygun olarak seçildiği kaydedildi.

ESERİ KORUMAK İÇİN HANGİ ÖNLEMLER ALINDI?

Konutun üst katmanlarında sonraki dönemlere ait mezarlar bulunsa da merkezdeki satir figürlerinin zarar görmediği belirlendi. Bölgesel Anıtlar Konseyi, tarihi eseri korumak amacıyla su boru hattının güzergahını tamamen değiştirdi. Konservatörler tarafından ilk temizlik ve sabitleme çalışmaları yapılan tarihi mozaik geçici olarak koruma altına alındı.