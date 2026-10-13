Belçika’da bir binanın tadilat çalışmaları sırasında, duvarın içerisine gizlenmiş yaklaşık 9 milyon euro (497 milyon liranın üzerinde) değerinde külçe altın ve altın sikke ortaya çıkarıldı.

WP Tech'in aktardığı bilgilere göre olay, ülkedeki bir inşaat alanında kanalizasyon borusu döşenmesi için yürütülen kazı çalışmaları sırasında meydana geldi. Eskiden bir bira üreticisine ait olan ve günümüzde sosyal yardım kuruluşu tarafından kullanılan binanın bodrum duvarında gizli bir bölme tespit edildi.

40 KÜLÇE ALTIN VE 4 BİN SİKKE ORTAYA ÇIKTI

İnşaat çalışanlarının ilk olarak küçük bir altın parçasını fark etmesi üzerine yapılan incelemelerde, duvarın içerisine saklanmış bir sandık bulundu. Yapılan sayımlarda sandıktan 40’tan fazla külçe altın ile 4 bin adet altın sikke çıkarıldı. Bulunan definenin toplam piyasa değerinin yaklaşık 9 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, altınları kayıt altına alarak federal hizmetlere ait yüksek güvenlikli bir depoya nakletti. Ekipler, inşaat alanını güvenlik çemberine alarak bölgeye girişleri yasakladı.

SERVETİ YARDIM İÇİN DAĞITACAKLAR

Savcılık olayla ilgili inceleme başlatırken, soruşturmacılar sikkelerin üzerindeki basım işaretleri ve tarihsel detayları inceleyerek kaynağını belirlemeye çalışıyor. Belçika mevzuatına göre, suç unsuru taşımayan buluntularda yasal sahiplerin hak iddia edebilmesi için 5 yıllık bir başvuru süresi bulunuyor.

Bu süre zarfında hak sahibi çıkmaması halinde, hazinenin mülk sahibi CAW Oost-Vlaanderen ile keşfi yapan inşaat işçileri arasında yarı yarıya paylaştırılması öngörülüyor. Bölgede her yıl yaklaşık 45 bin kişiye destek sağlayan kuruluş, payına düşecek olası kaynağı sosyal yardım faaliyetlerinde kullanacağını bildirdi.