Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, belediye binası önünde Keçiören Belediyesi çalışanlarıyla bir araya geldi. Özarslan, yaptığı açıklamada belediye çalışanlarının maaş zamlarını duyurdu. Özarslan’ın yaptığı açıklamanın ardından belediye çalışanları davul zurna eşliğinde halay çekti. Semra Dinçer, şunları söyledi:

"SÖZ VERDİK BUNU DEVAM ETTİRECEĞİZ"

*Biraz evvel davullar, zurnalar çalınıyordu. Emekçi kardeşlerimiz burada neşeyle halay çekiyordu. Bundan sonraki bütün günlerimiz böyle olacak. Yaşanan birtakım aksaklıklar, geçmişten gelen sıkıntıların verdiği sorunları çözmek adına oldu.

*Ama bilin ki, başta Mesut Başkanım ve bütün CHP’li belediyeler, emekçinin, işçinin yanında olacaktır. Biz, her zaman belediyeler için ranttan değil, halktan yana, çalışanından yana bir belediye olma sözü verdik ve bu sözü devam ettireceğiz.

*Bugün, halkının geçimini yok sayan, tenceresini kaynatmasına engel olan, çocuğunu yatağına aç sokan hiçbir emekçimiz kalmayacak. Bunu da buradan ilan ediyoruz.

"ÇOCUĞUNU YATAĞINA AÇ SOKAN HİÇBİR EMEKÇİMİZ KALMAYACAK"

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

*Biz burada mutlu bir günü paylaşıyoruz. Bugün burada bu kutlama ya da açıklama için değil, özellikle sizlerle dertleşmek için bir araya geldik. Mesai arkadaşlarım, öncelikle şunu belirtmek isterim ki; seçimlerden önce Keçiören Belediyesi, personeline baskı yapıldığı, personelimizin seçim kaybedilmesi durumunda durduk yere işlerinden çıkarılacağı konuşuluyordu.

*Biz, asla Keçiörenimizde yaşayan, emeğimize saygı gösteren hiç kimsenin emeğiyle oynayacak kadar alçaklaşmadık. Bizler, Müslüman Türk evlatlarıyız. Sizler, sarı saçlı, mavi gözlü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu Cumhuriyet’inin ölümsüz savunucularısınız.

*Bizler, bu ruh ve bilinçle, bu belediyede kimsenin başına baş olmaya değil, hizmetkar olmaya geldiğimizi her yerde belirtiyoruz ve belirtmeye devam edeceğiz.

*‘Vay efendim, biz işçimize maaş yapmayız, zulmederiz’ hadi be oradan! Ne olduğunu biz biliyoruz. Sizler, bizlere bıraktığınız borçların derdiyle belediyemizi de kamucu bir ruha çevirene kadar çektiğimizi bir ben, bir yol arkadaşlarım, bir de Yüce Mevlam çok iyi biliyor.

*Riyakar olmaya gerek yok. Sizlere hiç maaş vermemektense, zamları öteledik, doğru. Ama hep şunun çalışmasını yaptık; ‘bir an önce zamlarını yapalım, millet yetiremiyor, çoluğuna, çocuğuna götüremiyor’

"HEPİNİZDEN AYRI AYRI ÖZÜR DİLİYORUZ"

*Onun için öncelikle hepinizden ayrı ayrı özür diliyoruz. Bu iş gecikti. Hakkınızı bu noktada ne olur bizlere helal edin. Önemli olan halka hizmet, hakka hizmettir. İlk gün neye başladıysak, sonuna kadar bunu götüreceğiz.

*Ne zam yaparsak yapalım kimseyi memnun edemeyiz çünkü enflasyonu yakalayamıyoruz. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Bunu en üst düzeye nasıl çıkaracağız? Hırsızlık, yolsuzluk yaptırmadan, tasarruf ederek, halkın isteğini, ihtiyacını bire bir ne zaman karşılarsak o zaman biz bu gelirlerimizi yükseltiriz.

*Kesinlikle norm kadro uygulamasına doğru çalışmalar yaptık. Biz, maaş zammının oranını sabitleyip, yüzde 20, 30, 40 demedik. Herkesin aldığı riske göre hakkının, emeğinin oranını belirledik. Ortalamasını da belirledik.

İŞTE YENİ ZAMLAR...

*Aldığımız kararlar çerçevesinde, belediyemiz çalışanları en az maaş 36 bin 145,71 lira alacak, en yüksek de 52 bin 742 lira alacak. Kısacası, ortalama yüzde 40 maaş zammına denk geliyor. Ama güzel bir ayrıntı vereceğim; bizim 29 bin 285 lira olan ortalama maaşımız 41 bin liraya yükseldi.

*Ayrıca buradan örnekler vermek istiyorum; temizliğimizden sorumlu insanlara yüzzde 52,04 zam verdik. Diğer taraftan, parklarımızda, bahçelerimizde yapılarımızı ve bizi koruyan gece bekçilerimize yüzde 43 zam yaptık.

*Bizi ihale yapmaya ötelemeyen, atölyelerimizde çalışan kalifiye ustalarımıza da yüzde 63 zam yaptık. Çünkü onların maaşı düşük kalmıştı. Bize o güzel mekanları oluşturan fayans, kalebodur ustalarımıza yüzde 55 zam yaptık. Caddeleri, sokakları temizleyen sokak süpürgecilerimize de yüzde 57 zam yaptık.

*Gece, gündüz demeden gençlerimizi, yaşlılarımızı, engellilerimizi alıp gezilere götüren otobüsçü emekçilerimize de yüzde 46,74 oranında zam yaptık. Zor günümüzde cenazelerimizi taşıyan kardeşlerimize de yüzde 47 zam yaptık. Bunun gibi sayamayacağım daha çok iş kolu var. İnancınız olsun, hak, hakkaniyet ölçüsünde zam yaptık. Keçiörenimize hayırlı, uğurlu olsun.

*Ayrıca geçmişten alacaklarınızı unutmadık. Bugün itibarıyla zam yapmıyorum. Ocak’tan günümüze kadar bu zam geçerlidir. Bunların ödeme şeklinin hepsini sizin rahat edeceğiniz şekilde yapılacak.