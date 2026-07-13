Japonya'da her geçen yıl daha da şiddetlenen yaz sıcakları, çalışma hayatını kökten değiştiriyor. Artan sıcak çarpması vakaları ve verimlilik kayıpları nedeniyle şirketler mesai saatleri ve izin takvimlerini yeniden düzenlerken, uzmanlar aşırı sıcakların artık sadece bir sağlık sorunu değil, ciddi bir ekonomik risk haline geldiğine dikkat çekiyor.

Ülkede sıcak hava kaynaklı yıllık iş gücü kaybı 2,8 milyar saati aşarak rekor seviyeye ulaşmış durumda. Bu doğrultuda yaz aylarına özel bir çalışma modeli geliştiren Konoike Construction, temmuz ile eylül ayları arasında çalışanlarına her ay dokuz gün kesintisiz izin veriyor.

Şirket, yazın kaybedilen bu çalışma sürelerini ise ekim ayından itibaren daha serin havalarda cumartesi mesaileriyle telafi ediyor. Şirket yöneticisi Yoshihiro Aoyagi, yaz aylarında üretkenliğin ciddi şekilde düştüğünü ve iş kazalarının arttığını belirterek, fanlı iş kıyafetleri gibi önlemlerin tek başına yeterli olmadığını vurguluyor. Nitekim şirketteki sıcak çarpması vakaları 2025 yılında bir önceki yıla göre iki katına çıktı.

İngiliz tıp dergisi The Lancet öncülüğünde hazırlanan uluslararası araştırmaya göre, Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle kişi başına 2024 yılında ortalama 43 saatlik çalışma kaybı yaşandı. Bu durum, sekiz saatlik mesai esas alındığında beş iş gününden fazla bir süreye denk geliyor.

Ülke genelinde kaybedilen toplam çalışma süresi ise yıllık 2 milyar 890 milyon saati aşarak 2010'lu yıllardaki ortalamanın yaklaşık iki katına ulaştı. Benzer sorunlar dünyanın farklı bölgelerinde de görülürken; Çin'de çalışan başına yıllık 96 saatlik iş gücü kaybı hesaplanıyor, küresel ölçekte aşırı sıcakların ekonomiye maliyetinin ise 2024 yılında yaklaşık 1 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor.