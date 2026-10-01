Avrupa’nın farklı bölgelerindeki eski yapılarda yapılan tadilat ve restorasyon çalışmaları, yüzyıllardır kapalı bölmelerde duran ayakkabıları ortaya çıkardı. Bazıları yaklaşık 500 yıl öncesine tarihlenen ayakkabıların kaybolmadığı, yapıların belirli noktalarına bilinçli olarak yerleştirildiği düşünülüyor.

AYAKKABILARI DUVARIN ARKASINA SAKLADILAR

Eski evlerde bulunan ayakkabıların duvar boşlukları, bacalar, çatılar ve ulaşılması güç bölümlere yerleştirildiği görüldü. Buluntuların konumları, ayakkabıların yıllar önce rastlantı sonucu bu noktalarda kalmadığı ve bilinçli şekilde gizlendiği görüşünü güçlendirdi.

500 YILLIK AYAKKABILAR NASIL KORUNDU?

Kapalı ve ulaşılması güç alanlarda kalan ayakkabılardan bazıları yüzyıllar boyunca bulunduğu yerde korundu. Binalarda gerçekleştirilen tadilat ve restorasyon çalışmaları sırasında kapalı bölmeler açıldığında, geçmişte saklanan ayakkabılar yeniden gün yüzüne çıktı.

NEDEN AYAKKABI KULLANDILAR?

“Gizlenmiş ayakkabı” olarak bilinen uygulamanın geçmişte koruyucu bir inanışla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Ayakkabıların evleri ve burada yaşayan insanları kötü ruhlardan korumak amacıyla yapının belirli noktalarına bırakılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Ayakkabıların neden bu amaçla tercih edildiği kesin olarak bilinmiyor. Buluntuların farklı yapılarda benzer biçimde duvar, baca ve çatı gibi noktalarda ortaya çıkması, uygulamanın belirli bir gelenek çerçevesinde gerçekleştirildiği ihtimalini ortaya koyuyor.

YÜZYILLAR SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTILAR

Bir zamanlar binaların görünmeyen bölümlerine saklanan ayakkabılar, yüzyıllar sonra yapılan çalışmalar sırasında bulundu. Avrupa’daki farklı eski yapılarda karşılaşılan örnekler, geçmişte uygulanan “gizlenmiş ayakkabı” geleneğinin izlerini günümüze taşıdı.