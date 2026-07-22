Fransa'nın batısındaki Brittany bölgesine bağlı Plozevet beldesinde bulunan tarihi bir konaktaki restorasyon çalışmaları sırasında, 17. yüzyıla ait 239 adet altın sikke keşfedildi. Şahıslara ait mülkte yürütülen birleştirme projesi sırasında tespit edilen define, yapılan inceleme ve belgelendirme süreçlerinin ardından düzenlenen müzayedeyle satıldı.

239 ADET ALTIN PARÇADAN OLUŞUYOR

Giriş katındaki üç binayı birleştirme ve iç mekan dolaşımını düzenleme çalışmaları sırasında görev alan üç inşaat işçisi, ilk olarak duvar taşlarının arasına gizlenmiş metal bir kutu buldu. Birkaç gün sonra yürütülen çalışmalarda ise eski bir ahşap kirişin üzerinde yer alan bir torba içinde ikinci grup sikkelere ulaşıldı.

Mülk sahiplerinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından Bölgesel Önleyici Arkeoloji Servisi tarafından incelenen definenin, 1638-1692 yılları arasında basılmış 239 adet altın parçadan oluştuğu tespit edildi.

19 FARKLIŞEHİRDEKİ DARPHANELERDE BASILDI

Yapılan araştırmalarda, koleksiyonda 13. Louis dönemine ait 23, 14. Louis dönemine ait ise 216 adet sikke yer aldığı belirlendi. Merkezi parasal üretime geçilmeden önceki döneme ait olan sikkelerin, Fransa genelindeki 19 farklı şehirde yer alan bölgesel atölyelerde basıldığı kaydedildi.

Kataloglanan parçalar arasında, Dijon'da basılan ve "uzun bukleli 14. Louis portresi" içeren 1646 tarihli çift Louis d’or ile Paris'te basılan ve "Tapınak Haçı" motifli 1640 tarihli Louis d’or öne çıktı.

MÜZAYEDEDE TOPLAM SATIŞ TUTARI 1 MİLYON EUROYU BULDU

Satış öncesinde 250.000 ile 300.000 avro arasında tahmini değer biçilen koleksiyon için Angers kentindeki Ivoire Angers/Deloys Müzayede Evi tarafından satış oturumu düzenlendi. Mülk sahiplerinin 4 adedini hatıra olarak sakladığı sikkelerin geri kalan 235 adedi, yaklaşık 5 saat süren açık artırmada tek tek satışa sunuldu.

Salon, telefon ve çevrim içi katılımın gerçekleştiği müzayedede sikkeler, komisyonlar hariç 830.000 euroya alıcı buldu. Yan masraflar ve komisyonların eklenmesiyle toplam satış tutarı yaklaşık 1 milyon auroya (yaklaşık 53 milyon 894 bin liraya) ulaştı. Satışta öne çıkan nadir iki parça, masraflar dahil 56.120'şer euroya satıldı.

FRANSA ULUSAL DARPHANESİ 19 PARÇAYI BÜNYESİNE KATTI

Fransa'nın resmi para döküm kurumu olan Monnaie de Paris (Paris Darphanesi), kamu koleksiyonuna dahil etmek üzere açık artırma sırasında 19 adet sikke satın aldı. Satıştan elde edilen gelirin kanuni düzenlemeler uyarınca yüzde 50'si mülk sahibi çifte, kalan yüzde 50'si ise definayi bulan üç inşaat işçisine paylaştırıldı.

Araştırmacılar, en son basılan sikke tarihi olan 1692 yılını esas alarak, definenin 17. yüzyılın sonlarında mülkte ikamet eden eski sahipleri tarafından finansal ihtiyat amacıyla saklandığını değerlendiriyor.