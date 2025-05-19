Helsinki Havalimanı’nda bagaj taşıma, yer operasyonları ve ikram hizmetlerini de sekteye uğratacak olan grev, Finnair’in yurt içi ve yurt dışı seferlerini aksattı.
Şirket, mağdur yolcular için alternatif uçuşlara yönelik yeniden rezervasyon desteği sağladığını bildirdi.
Finnair ile IAU arasındaki görüşmelerde anlaşma sağlanamaması halinde, 30 Mayıs ve 2 Haziran tarihlerinde yeni grevlerin düzenlenebileceği belirtildi.
Helsinki Havalimanı merkezli Kuzey Avrupa’nın önde gelen havayolu şirketi Finnair, yaşanan krizin çözümüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor.