Söz Konfeksiyon önünde 13 gündür eylem yapan işçilere polis müdahale etti. Polis müdahalesi sonrası arka kapıdan çatıya çıkan işçiler, “Mehmet Fatih Akın gelmeden çatıdan inmeyeceğiz” dedi.
Patron Mehmet Fatih Akın ile görüşme talep eden işçilerin talepleri olumsuz karşılanınca işçiler Söz Konfeksiyon kapısında oturma eylemi yapmaya başladı.
Söz Konfeksiyon önünde hareketli dakikalar... 13 gündür şirketin önünde eylem yapan işçilere polis müdahale etti. Haklarını alamayan inşaat işçileri "Zerre kadar onurunuz varsa haklarımızı verin" dedi. Polis müdahalesinin ardından bazı işçiler çatıya çıktı.
İşçilerin çatıya çıkmasının ardından polis önlem aldı.