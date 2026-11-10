Belçika'da kanalizasyon çalışması yapan inşaat işçileri, eski bir bira fabrikasının temelinde gizlenmiş milyonlarca euro değerinde altın keşfetti. Yaklaşık 9 milyon euro (507 milyon 60 bin TL) değerindeki hazinenin içinde 49 külçe altın ve binlerce madeni para bulunduğu bildirildi.

Belçika'nın Sint-Gillis-Dendermonde kentinde 11 Ağustos 2026'da gerçekleştirilen drenaj çalışmaları sırasında tarihi bir keşif yapıldı. Brüksel'in yaklaşık 30 kilometre kuzeybatısındaki eski bir bira fabrikasının arazisinde çalışan işçiler, binanın temelini kaldırdıkları sırada gizlenmiş altınlara rastladı.

De Brand adlı inşaat şirketinde yaz dönemi boyunca çalışan 18 yaşındaki Kobe isimli öğrenci ve meslektaşları, ilk etapta sıradan madeni paralar olduğunu düşündükleri nesnelerin arasında külçe altınlar da bulunduğunu fark etti.

ESKİ BİRA FABRİKASININ DUVARINDA SAKLI KALDI

Yaklaşık 507 milyon 60 bin TL değerinde olduğu tahmin edilen hazinenin, Brouwershuis olarak bilinen villanın tuğlayla örülmüş mahzen duvarının arkasına gizlendiği belirtildi.

19. yüzyılın sonlarında varlıklı biracılık ailelerinden Van Assche ailesinin üyelerinden Theophilus Van Assche için inşa edilen mülkte, 1899 yılında bira üretimine başlandı. Faaliyetler, mülkün el değiştirdiği 1970 yılına kadar devam etti.

Hazine içerisinde 49 numaralandırılmış külçe altın ve binlerce madeni para bulunduğu aktarıldı. Altının, bir çantanın içerisine konularak duvarın arkasında uzun yıllar boyunca saklandığı değerlendiriliyor.

HAZİNENİN SAHİBİ KİM OLACAK?

Keşfin ardından işçiler durumu mülk sahibine ve polise bildirdi. Bulunan altınların tamamı, kaynağının ve yasal sahibinin belirlenmesi amacıyla Brüksel'de güvenli bir devlet tesisine götürüldü.

Yetkililer, altınların çalıntı olup olmadığını ve herhangi bir suçla bağlantısını araştırıyor. Mülkün geçmişi nedeniyle Van Assche ailesinin soyundan gelenlerin de hazine üzerinde hak iddia edebileceği belirtiliyor.

Günümüzde sosyal yardım kuruluşu CAW Oost-Vlaanderen'e ait olan mülkün sahibi ile hazineyi bulan inşaat işçilerinin de olası hak sahipleri arasında yer alabileceği ifade ediliyor.

Belçika yasalarına göre potansiyel hak sahiplerine iddialarını sunmaları için beş yıllık süre tanınıyor. 2031 yılına kadar yasal bir hak sahibi belirlenememesi durumunda hazinenin, bulan kişiler ile mülk sahibi arasında paylaştırılabileceği bildiriliyor.

GENÇ İŞÇİYE MİLYONLARCA LİRALIK PAY ÇIKABİLİR

Keşfi yapan 18 yaşındaki Kobe ve çalışma arkadaşları, altınları yetkililere teslim etti. Hazineyle ilgili soruşturma devam ederken koleksiyonun gerçek sahibinin kim olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.

Polise dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda kişinin başvurduğu, bazı kişilerin Van Assche ailesiyle akrabalık bağı bulunduğunu ileri sürerek hak iddiasında bulunduğu aktarıldı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından hazine üzerinde hak sahibi olduğu belirlenen tarafların payları netleşecek.