İşçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ne maaş ve hak edişlerini alamadan girdi. SÖZCÜ’ye değerlendirmelerde bulunan Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, inşaat işçilerinin neredeyse 7 gün 24 saat çalıştırıldığını söyleyerek özellikle de deprem bölgesindeki çalışma koşullarının çok ağır olduğuna vurgu yaptı.

‘MAAŞLAR ELDEN’

Deprem bölgesindeki inşaatların ana yüklenicisinin Emlak Konut ve TOKİ olduğunu hatırlatan Karabulut, “İnşaatların neredeyse hepsinde maaşlar en az 2 ay geriden geliyor. Hak edişler gecikiyor. 11 milyon işsiz olduğu için patronlar, çıkan personelin yerini rahatlıkla doldurabiliyor. Ayrıca işçinin maaşını geç vererek onların işten ayrılmasına da olanak vermiyorlar” dedi. 2 ay izin kullanmadan çalışan işçiler olduğuna vurgu yapan Karabulut “Neredeyse bütün işçiler asgari ücretli olarak gösteriliyor. 6 basamaklı maaş alanları bile asgari ücretli gösterip, kalanı elden vererek vergiden kaçıyorlar. Bakanlıklar da durumun farkında” diye konuştu. Karabulut, 1 Mayıs’ta İstanbul’da Kadıköy meydanında olacaklarını belirterek “Bütün işçileri sendikalı olmaya çağırıyorum. Sendika varsa iş yerlerinde kurallara uyulur, ölümle sonuçlanan iş kazaları biter” değerlendirmesini yaptı.

‘Akkuyu’da 1.000’den fazla kişi işten çıkarıldı’

Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşa edildiği Mersin Akkuyu’ya değinen Karabulut, “Akkuyu’da özellikle de 1 yılı doldurmayan çalışanlara kıdem vermemek için işsiz bırakıyorlar. Çalışanlar zam beklerken 1.000’den fazla kişi bu yıl işten çıkarıldı” dedi.