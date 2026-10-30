Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletine bağlı Marblehead kasabasında, sömürge döneminden kalma bir evin mutfak temeli kazısı sırasında 18. ve 19. yüzyıllara ait 82 adet altın ve gümüş sikke bulundu. Numismatic Guaranty Company (NGC), 20 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla buluntuları doğrulayarak sikkeleri kayıt altına aldı.

Stack’s Bowers Galleries kataloğundaki bilgilere göre sikkeler, işçilerin temel çalışması kapsamında toprağı yaklaşık 1,2 metre (4 fit) kazdığı sırada gün yüzüne çıkarıldı. İncelemeye alınan sikkelerin 1726 ile 1814 yılları arasına tarihlendiği ve "Marblehead Definesi" adıyla tescillendiği bildirildi.

DOKUZ FARKLI ÜLKENİN PARALARI YER ALIYOR

NGC tarafından paylaşılan verilere göre definenin büyük kısmını İspanya İmparatorluğu'na bağlı Meksika, Kolombiya, İspanya, Şili, Peru ve Bolivya darphanelerinde basılan sikkeler oluşturuyor. Koleksiyondaki diğer parçaların ise Fransa, Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri menşeili olduğu, toplamda dokuz farklı ülkeye ait paranın bir arada bulunduğu kaydedildi.

Definenin en dikkat çeken parçası, 1764 yılında Mexico City’de basılan ve üzerinde İspanya Kralı III. Carlos’un portresi bulunan altın 8 escudo oldu. NGC tarafından AU 55 (Neredeyse Çil) derecesi verilen ve kurumun nüfus sayımındaki en yüksek dereceli üç örnekten biri olduğu belirtilen sikke için müzayede öncesinde 7.000 ila 10.000 dolar tahmini değer biçildi.

Koleksiyonda yer alan 1789 Kolombiya basımı altın 8 escudo için 2.000 - 2.500 dolar, Şili, Kolombiya ve Meksika menşeili diğer altın parçalar için ise 1.600 - 2.400 dolar aralığında tahmini bedeller açıklandı.

YALNIZCA BİR ADET ABD BASIMI SİKKE ÇIKTI

İncelenen 82 parça arasında yalnızca bir adet ABD basımı sikke tespit edildi. 1798 tarihli "Draped Bust" gümüş doları, Stack’s Bowers tarafından düzenlenen müzayedede 6055 numaralı lot olarak 3.840 dolara alıcı buldu. NGC, bu dolara ve koleksiyondaki 1789 tarihli Fransız écu'suna "Kazıdan Çıkarılma" sertifikası verdi.

ABD Darphanesi kayıtlarına göre, 1792 Sikke Yasası ile ulusal darphane kurulmuş ve ilk bakır sentler 1793'te teslim edilmişti. Ancak yerli sikke arzındaki yetersizlik nedeniyle 10 Nisan 1806'da çıkarılan yasayla yabancı altın ve gümüş paralar resmi ödeme aracı kabul edilmiş, bu uygulama 1857 Sikke Yasası'na kadar devam etmişti.

RESMİ BİR VERİ PAYLAŞILMADI

Tarihi kayıtlara göre, kazının yapıldığı mülk 1790'lar ile 1830'lar arasında deniz ticaretiyle uğraşan tüccar John Sparhawk'a aitti. Sparhawk'ın Batı Hint Adaları ticaretinde kullanılan ve Eylül 1798'de limana şeker yüküyle dönen gemilerin sahibi olduğu bilinmekle birlikte, paraların kim tarafından ve hangi amaçla gömüldüğüne dair resmi bir belge bulunmuyor.

Definedeki en genç sikkenin 1814 tarihli olması sebebiyle gömülme işleminin bu tarihten önce gerçekleşmiş olamayacağı belirtildi. Kontrollü bir arkeolojik kazı yerine inşaat çalışması sırasında ortaya çıkarılan sikkelerin nihai satış toplamı ve mülk sahiplerine yapılan ödeme miktarı hakkında ise resmi bir veri paylaşılmadı.