Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi’ndeki bir iş merkezindeki pasta ve fırının bahçesinde işçi koğuşu olarak kullanılan konteynırda prizin patlaması sonucu yangın çıktı.

KONTEYNIR BİR ANDA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Bir anda alevler içinde kalan konteynırda kalan Mert Kahraman ve arkadaşı S.B. fırında çalışan işçilerin yardımı iel alevlerin arasından kurtarıldı. Hızla büyüyen

Yangın hemen yanındaki market ve işyerlerini tehdit etmeye başladı. İtfaiyenin müdahalesi ve çevredeki iş yerlerinin çalışanlarının gayreti ile yangının işyerleri ve evlere sıçraması son anda önlendi. Olaydü üç konteynır ve bir ev zarar gördü.

ALEVLER VE DUMANLARIN İÇİNDE UYANDIK

Olayın ardından Sözcü’ye konuşan 21 yaşındaki işçi Mert Kahraman “Arkadaşımla uyuyorduk, birden duman ve alevlerin içinde kaldık, ardından gürültüleri duyup uyandık, ve kendimizi son anda dışarı attık. Konteynırdaki priz patlayınca yangın çıkmış” diye konuştu.

Olayı duyup gelen işyeri yöneticileri ise “En büyük tesellimiz işçilerimize bir şey olmaması “ dedi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.