HAK İŞ'e bağlı Öz Orman İş Sendikası'nın gazetecilere hediye olarak gönderdiği çantadan 5 Bin liralık hediye kartı çıktı.

Basın toplantısının ardından katılan gazetecilere hediye çantalar verildi. Çantaların içindeki kitapların arasında 5 Bin liralık hediye kartı çıktı.

Hadisenin ortaya çıkmasıyla beraber tepkiler de yaşandı. SÖZCÜ TV ekipleri 5 Bin TL'lik kartı iade ederken, SÖZCÜ TV programcısı İpek Özbey, hediye kartına tepki gösterdi.

Özbey şu ifadeleri kullandı:

'ORMAN İŞÇİLERİNE KIYAFET ALACAĞINIZA RÜŞVET Mİ VERİYORSUNUZ?'

"Bakın sayın seyirciler HAK İŞ'e bağlı Öz Orman İş Sendikası bugün gazetecilere 5 Bin liralık hediye çeki gönderiyor. Bize de geliyor bunlar fakat biz iade ediyoruz bunları. Yani gerçekten daha önce de saat dağıtmış bu sendika. Ormancılar yandı bu ülkede yangınları söndürürken ve üzerlerinde koruyucu kıyafetleri bile yoktu. Siz Orman İş Sendikası olarak onların üzerine koruyucu kıyafet alacağınıza gazetecilere bu rüşveti mi veriyorsunuz?"

'SÖZCÜ TV İADE ETTİ'

"Sayın Seyirciler SÖZCÜ TV bunu iade etti ve kabul etmedi. Şu çürümüşlüğü göstermek için izin istedim. Ben bir gazeteci olarak artık öfkeleniyorum. Rüşveti falan geçtik artık yani çok ayıp zaten bir gazeteciye bunu yollamak. Daha bir kaç gün önce 10 insanımızı kaybettik biz. Yandılar, ormanları kurtarmak için savaşırken. Bu sus payı ise eğer susacak olan var, susmayacak olan var. Burası susacak adres değil."