Hükümetin kamu işçisine sunduğu zam teklifinin kabul edilemez olduğunu savunan TÜRK İŞ’e bağlı DEMİRYOL İŞ Eskişehir Şubesi tarafından TÜRASAŞ önünde basın açıklaması yapıldı. TÜRASAŞ önünde toplanan işçiler, “Şimşek şaşırma sabrımızı taşırma”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, İşçiyiz haklıyız kazanacağız” sloganları atarak kamu işçisine sunulan zam oranlarına tepki gösterdi.

“KABUL EDİLEMEYECEK BİR ZAM TEKLİFİ”

TÜRASAŞ önünde yapılan basın açıklamasında konuşan DEMİRYOL İŞ Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Çakmak şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, sabahın ilk ışığında kamuda çalışan işçiler olarak, 2025-2026 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi sürecinde hükümet tarafından sunulan ve asla kabul edilemeyecek tekliflere karşı tepkimizi dile getirmek için bir araya geldik. Buradan, işyerlerimizin önünden, hükümete açık ve net çağrımızdır: Toplu sözleşme süreci boyunca biz işçiler; hükümet yetkililerinden sosyal diyaloga dayalı, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşım görmek istedik. Ancak siz, bütün şeffaflığı, diyaloğu ve iyi niyeti elinizin tersi ile iterek işçinin sabrını sınamayı tercih ettiniz.

"EMEĞİMİZİ VE BİZİ YOK SAYDINIZ”

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğü üç ay boyunca masaya hiçbir teklif getirmediniz. Kamu İşçisinin “Geçim şartları her geçen gün ağırlaşıyor, geçinemiyoruz” çığlıklarına kulaklarınızı tıkadınız. Bütün bunlara rağmen biz yine sabırla bekledik. En sonunda ise lütfedercesine, ciddiyetten uzak ve asla üzerinde konuşulamayacak bir teklif sundunuz. Biz sizden teklif beklerken siz, emeğimizi ve bizi yok saymayı tercih ettiniz. Verdiğiniz rakamları burada telaffuz etmeye biz utanıyoruz. Ancak sizin bunu dile getirirken yüzünüz dahi kızarmadı! Zaten yıllardır ekonomik krizin, bütün yükünü omuzlarına yüklediğiniz işçiye, bu rakamları telaffuz ederken hiç mi vicdanınız sızlamadı. Ne siz o teklifi vermiş olun, ne de biz duymuş olalım!

"OKUL İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYORUZ”

Bizler, maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramaz hâle geldik. Kiralar, faturalar, mutfak harcamaları, okul masrafları derken kamu işçisinin her geçen gün boynunun daha da büküldüğünü ne zaman anlayacaksınız? Bizler bugün temel ihtiyaçlar karşısında eziliyoruz. Çocuklarımızın beslenmesini, okul ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Tekrar haykırıyoruz: zordayız, geçinemiyoruz! Sadaka değil, nasihat değil, alın terimizin karşılığını, yani hakkımızı istiyoruz.

“HÜKÜMET EMEKÇİNİN SESİNE KULAKLARINI TIKAMIŞ DURUMDA”

Başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere, hükümet emekçinin sesine kulaklarını tıkamış durumda. “Geçinemiyoruz” dedik, “zor durumdayız” dedik, defalarca anlattık, uyardık. Yine uyarıyoruz, buradan sesimizin ulaştığı her yere tekrar sesleniyoruz: Biz bu ülkenin üretim gücüyüz. Raylarda tren, havada uçak, denizde gemi, karayollarında asfalt, Mehmetçiğin silahı ve mermisiyiz, yerin altında madenciyiz. Yani biz, bu ülkenin çarklarını döndüren, dişlilerini çalıştıran, alın teriyle kamu hizmetini ayakta tutan nitelikli kamu çalışanlarıyız. Biz emeğiyle üreten, bu ülkeyi omuzlarında taşıyan milyonlarız!

"SESSİZ KALAMAYIZ"

Bu gerçek iyi bilinmelidir: Bu mesele yalnızca kamu işçisinin değil, tüm toplumun meselesidir. Kamu hizmetlerinin aksamaması için gösterdiğimiz özveriye rağmen, emeğimizin değersizleştirilmesine sessiz kalmamız ve bunu kabul etmemiz asla mümkün değildir. Artık yeter diyoruz! İnsanca bir yaşam istiyoruz. Emeğimizin karşılığını talep ediyoruz. Alın terimizin hakkını istiyoruz! Masa başında duyulmayan sesimiz, meydanlarda yankılansın diye buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Susmuyoruz, Çünkü Geçinemiyoruz. Geri adım atmıyoruz. Çünkü Geçinemiyoruz. Meydanlarda daha yüksek sesle haykırıyoruz. Çünkü Geçinemiyoruz. Sabrımızı tüketenlere karşı İrademizle ve örgütlü gücümüzle cevap vermeye, Emeğimizin hakkını istemeye ve almaya hazırız. Mücadelemiz artarak devam edecek, alın terimizin karşılığını alana kadar durmak, dinlenmek ve yılmak bilmeyeceğiz. Yaşasın haklı ve onurlu mücadelemiz.”

Açıklamanın ardından DEMİRYOL İŞ Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Çakmak, Perşembe günü AK Parti İl Binası önünde basın açıklaması yapacaklarını sözlerine ekledi.