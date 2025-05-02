İktidarın ekonomi politikalarının ardından zenginler ile yoksullar arasındaki uçurum giderek büyürken, Türkiye’deki işçi hakkı gasplarına dair manzara değişmiyor. İşçiler düşük ücretlerle, kanunlara uygun olmayan koşullar, uzun mesai baskısı ve mobbing altında çalışmak zorunda bırakılıyor. İktidarın gözde müteahhitlerinden, Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında bulunan Nihat Özemir’in şirketi Limak, Merkez Bankası’nın İstanbul Finans Merkezi’ndeki inşaatında çalışan işçileri adete taşeronun insafına bıraktı.

‘MAAŞ SORUNU SÜREBİLİR’

Devrimci Yapı, İnşaat ve Yol İşçileri Sendikası Genel Başkanı Özgür Karabulut, işçilerin maaş hakkından çalışma saatlerine ve uygun hijyen koşullarına ancak eylemlerin ardından kavuşabildiğini aktardı. En düşük maaşın 28 bin 500 lira, en yüksek maaşın ise 120 bin lira olduğunu belirten Karabulut, “İşçiler aniden işten çıkarılma tehlikesi ile karşı karşıya. Şirketler işçileri muhatap dahi kabul etmiyor. Taşeron firmalar, işçinin hakkı olan dinlenme saatlerini bile sorun ediyor. İşçilerin kaldığı bazı konteyner barınma kamplarındaki hijyen şartları yetersiz. Buralarda tahta kuruları oluyor. Klima talebi dahi eylemlerinin ardından geçen yıl karşılandı. Maaşları dahi eylemlerin ardından yatırdılar” dedi. “Biz bu maaş sorunun ne yazık ki devam edeceğini düşüyoruz” ifadelerini kullanan Karabulut, “Çalışanlar eyleme geçerse şartlar düzeliyor. İşçi eyleme çıkarsa maaşı yatırılıyor. Denetim yok, takip yok. Çalışanlar, patronların insafına terk edildi” dedi.

İstanbul Ataşehir’deki Merkez Bankası şantiyesi, yıllardır sık sık işçi eylemlerine sahne oluyor. İşçilerin üretim baskısı, mobbing altında çalıştığı belirtildi.

‘Fazla mesaiyi kabul etmeyenler işten çıkarılıyor’

Başkan Özgür Karabulut, İstanbul’daki Merkez Bankası şantiyesinde çalışan işçilerin uzun mesai baskısı yaşadıklarını öne sürdü. Karabulut, “İşçiler yasal olarak mesai ücretini almak zorunda. Ama işçi mesaiyi kabul etmek zorunda bırakılıyor. Şantiyede sabah 08.00’de başlayan mesai, saat 21.00, 22.00’a kadar çıkıyor. Mobbing var, üretim baskısı var. Uzun mesai saatlerine itiraz edenler işten çıkarılıyor” ifadelerini kullandı. İşçiler sık sık maaşları geç ödendiği için eylem düzenlerken, işten çıkarılanlar da kıdem tazminatı ve fazla mesai ücretleri için eylem başlatmıştı.