Bolivya Cumhurbaşkanı Rodrigo Paz, ülke ekonomisini büyük ölçüde sekteye uğratan 50 günlük yol kapatma eylemleri ve toplumsal huzursuzlukların ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Paz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, yolları açmak amacıyla olağanüstü hal talimatı verdiğini belirtti.

Paz, Bolivya halkının çalışmasını, eğitim görmesini, tıbbi bakım almasını, ihtiyaçlarını karşılamasını ve ailelerinin geçimini sağlamasını engelleyen barikatlar tarafından daha fazla rehin tutulamayacağını vurguladı.

Söz konusu OHAL kararı, La Paz'daki hükümetin, ülke genelinde gıda ve ilaç kıtlığına yol açan barikatları sonlandırmak amacıyla ulusal işçi grubu COB ile bir anlaşma imzalamasından sadece birkaç saat sonra alındı.

Ancak bu anlaşmaya rağmen, La Paz çiftçi federasyonu Tupac Katari ve eski Cumhurbaşkanı Evo Morales'in destekçilerinin de aralarında bulunduğu diğer gruplar yol kapatma eylemlerine devam etti.

Ulusal Sanayi Odası tarafından cuma günü yapılan açıklamada, protestoların yol açtığı ekonomik kaybın 3 milyar dolara ulaştığı ve bu meblağın Bolivya'nın yıllık üretiminin yaklaşık yüzde 6'sına tekabül ettiği belirtildi.

'HERKES İÇİN KAPİTALİZM' DEDİ, TUTMADI

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Paz, devletin toplum olaylarını bastırmak amacıyla olağanüstü önlemler alma yetkisini kolaylaştıran bir yasayı imzalamıştı.

Paz yönetimi ayrıca, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 3 milyar dolarlık bir finansman programına yakın olunduğunu açıkladı.

OHAL'in amacının normalliği ortadan kaldırmak değil, onu yeniden tesis etmek olduğunu ifade eden Paz, iyi niyetle diyalog kurmak isteyenlere hükümetin kapılarının açık kalacağını; bu süreçte ise Bolivya'nın yolları yeniden açmaya, tedariki güvence altına almaya ve normale dönmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yılın ekim ayındaki seçimleri kazanarak yirmi yıllık sosyalist yönetime son veren 58 yaşındaki Rodrigo Paz, seçim kampanyası döneminde "herkes için kapitalizm" vaadinde bulunmuştu.

ABD'deki Trump yönetiminin müttefiki olan Paz, göreve gelmesinden bu yana yakıt sübvansiyonlarını azalttı, döviz piyasasını serbestleştirmek için adımlar attı ve küresel sermaye piyasalarına erişim sağladı.

Tahvil yatırımcıları bu serbest piyasa politikalarını olumlu karşılasa da, İran savaşının enflasyonu yükseltmesinin ardından çiftçiler, madenciler ve yerli gruplar için beklenen ekonomik rahatlama sağlanamadı.

Gelişmeler üzerine ABD hükümeti, yol kapatma eylemlerinin yol açtığı kıtlıkla mücadele eden Bolivya halkına acil gıda yardımı ve lojistik operasyon desteği sağladığını açıkladı.