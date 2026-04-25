İşçilerin, Doruk Madencilik’ten maaş alacağının 150 milyon lira olduğu öğrenildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasına göre şirket, çalışanların alacaklarının 36 milyon liralık kısmını ödedi.

Yıldızlar SSS Holding, madencilerin ücretinin yüzde 24’ünü ödedi. Tazminatlar dahil edildiğinde firmanın, işçilere borcu 600 milyon liraya yaklaşıyor. Bakanlık açıklamasında “Kalan kısmın işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahüt edildiği bildirildi” denildi. Bakanlık ayrıca şirketin verdiği sözü tutamaması halinde idari yaptırımların devam edeceğini vurguladı.