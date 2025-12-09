Ali Can POLAT

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Verin yetkiyi görün etkiyi” diyerek oy topladığı 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ülkede krizlerin ardı arkası kesilmedi.

Yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin faturası emekçilere kesildi ve çalışanların alım gücü erim erim eridi. 2018’de asgari ücretle 5.1 çeyrek altın alınırken, bugünkü asgari ücretle yalnızca 2.32 çeyrek alınabilir oldu. Yılın son ayında yeni yılın asgari ücretine dair tartışmalar sürerken işçi, “Yetki istediğin yılki alım gücünü ver yeter” diyor.

ALIM GÜCÜ ÖNEMLİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl işçi tarafının katılımı olmaksızın gecikmeli başlıyor. 12 Aralık Cuma günü yapılacak toplantıda yeni ücreti belirlemek için işveren ve patron tarafı masada buluşacak. İşçi ise, “Toplantıya gerek yok, erime ortada. 2018’de bizden yetki istediğin günkü alım gücünü ver yeter” diyor. 2018 Haziran ayında 1.603 TL olan asgari ücret ile 5.1 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün 22.104 TL olan asgari ücret ile yalnızca 2.32 adet çeyrek altın alınabiliyor. Aradaki farkın telafi edilmesi için asgari ücretin yüzde 118 zamla 48.562 TL’ye çıkarılması gerekiyor.

Bu altın hesabının yıllık bazdaki versiyonunu yapan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları söyledi:

“2005’te yıllık asgari ücretle 31.5 altın alınırken bugün 9.5 Cumhuriyet altını alınıyor. Asgari ücretin miktarı değil alım gücü önemlidir. Asgarinin yıllar içindeki kaybının giderilmesi önemli. Resmi enflasyon da gerçeği yansıtmadığı için o da baz alınmamalı, hedeflenen enflasyon hiç tutmadı hele ona hiç girmeyelim. O nedenle hedeflenen enflasyona göre hiç olmaz.”

Başkanlığın hızı işçiye yaramadı

Başkanlık sisteminin topluma ‘Bürokratik engelleri kaldıracak, hızlı hizmet ve karar almanın önünü açacak’ sözleriyle pazarlandığını hatırlatan Bir-Tek-Sen Başkanı Mehmet Türkmen, “Buyrun bu sistemin hızıyla, toplantıya falan gerek kalmadan o günkü asgari ücretin alım gücünü verin bakalım” dedi.

İşçinin o gün bile meydanlarda olduğunu belirten Türkmen, “Asgari ücretin ne kadar eridiğini olduğunu söylüyorduk. Şimdi başkanlık sisteminin hızı ile erime hızlandı. Bu hız, hizmet vermede değil hak gaspında kullanıldı. Eskiden işçiler yeni haklar için direnirken bugün var olan yasal haklarını kaybetmemek için

direniyor” ifadelerini kullandı.