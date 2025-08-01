Kamuda çalışan 600 bin işçinin zam görüşmeleri tıkanınca Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) grev kararı almıştı. İlk grev bugün Türkiye Maden-İş Sendikasının örgütlü olduğu Eti Maden işletmelerinde uygulanacaktı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gece yarısı Resmi Gazetede yayımladığı kararla, milli güvenliği bozucu nitelikte olduğu gerekçesiyle grevi 60 gün erteledi. Bu ertelemeyle AKP’nin 22 yıllık iktidarında ertelediği grev sayısı 22’ye, grevi ertelenen işçi sayısı 200 bine ulaştı. Eti Maden’deki grevi ertelenen Türkiye Maden İş Sendikası yarın (cumartesi) da Zonguldak’ta greve çıkacaktı. Kararı alınan bu grevin de ertelenmesinden endişe ediliyor.

‘ÇÖZÜM ARIYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grev kararını ertelemesi üzerine Türkiye Yol-İş ve Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası’na giden Başkan Atalay, iktidarla zam görüşmelerini yürüten koordinasyon kurulu üyesi sendikacıları genel merkeze çağırdı. SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Atalay, “İşçimiz huzursuz. Grev ertelenirse bu ülkede huzur bulamayacağımızı, işçinin tebessüm etmediği yerde ülkenin de tebessüm etmeyeceğini daha dün söylemiştim, bugün de söylemeye devam edeceğim. Arkadaşlarla buradayız, konuşuyoruz, çözüm arıyoruz” dedi. Madenci grevinin ertelenmesi, grev kararı almak için gün sayan bazı sendikalarda ‘öteleme’ alternatifini gündeme getirdiği belirtiliyor.

‘Birlikte mücadele edeceğiz’

Grevi ertelenen Türkiye Maden-İş Sendikası, insan onuruna yaraşır bir ücretin madencilere çok görüldüğünü bildirdi. Sendika, “Hakkımızı vermeyen, emeğimizi yok sayanlar, şimdi en demokratik hakkımız olan grev hakkımı da elimizden alıyor. Bu karar, canı pahasına çalışan binlerce işçinin sesini kısmaya yönelik kabul edilemez bir adımdır. Emek düşmanı bu adıma karşı mücadele edeceğiz” açıklaması yaptı.