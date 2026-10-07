Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül tarihli kararı ile 7 şirkete ait 131 yatırım fonundaki işlemler tamamen dondurulmuş ve fonların tasfiyesine karar verilmişti. Tasfiye edilecek yatırım fonlarında 455 bin 758 kişinin bulunduğu duyurulurken, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, yaşananlarda devletin de ihmalinin bulunduğunu belirterek mağdurlardan birinin de kendisi olduğunu açıkladı.

Zeybekci'nin ortağı olduğu 4 şirkete ait 250 milyon lira değerindeki varlığın fonlarda kaldığı öğrenilirken, şirketin 'fon krizi' patlamadan önce 'milyarlık

çekim yaptığı' iddiası sosyal medyada gündem yarattı. Zeybekci'nin şirketlerine ait satış gelirlerinden elde edilen milyonlarca liranın, özel bir bankanın portföy yöneticisinin aldığı karar ile 'para piyasası fonu' üzerinden işleme alındığı gündeme geldi.

ŞÜPHELİ İŞLEM

Risk seviyesi 'en düşük' olan ve şirketlerin sık sık kullandığı TP2 fonunda üç ay boyunca işlemler devam ederken, tasfiye kararıyla birlikte fondaki 250 milyon liraya yakın likit varlık da erişilemez hale geldi. MASAK tarafından fonlardaki para hareketliliği 'en yüksekten en düşüğe' doğru sıralanırken, ilk aşamada Zeybekci'nin şirketine ait işlemler de 'şüpheli' olarak değerlendirildi. Ancak piyasa uzmanları ve soruşturma yetkilileri tarafından yapılan detaylı incelemede, Zeybekci'ye ait şirketin TP2 fonundan yüklü bir para çekim işlemi yapmadığı ve fonda 250 milyon lirasının kaldığı tespit edildi. Şirket, kira ve personel maaşlarını ödeyebilmek için kredi/avans araçlarına başvurdu.

‘İhmal varsa bunu kurumlar yapar’

Nihat Zeybekci, verdiği ilk değerlendirmesindeki, ‘Maalesef devletin ihmali var. Devlet bunları saniye saniye bilebilecek, gözetleyebilecek, müdahale edebilecek durumda’ sonra yeni bir açıklama yapmıştı. Zeybekci, “Devlet görevini ihmal etmez. Devlet kuralları koyar onu uygulayacak kurumlara yetki ve sorumluluk verir. Ortada bir ihmal varsa bunu ancak bu kurumlar ve sorumlular yapar. Devlet bu görevi ve sorumluluğu ihmal halinde gereğini yapar” diye konuştu.