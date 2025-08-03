Kamuda çalışan 600 bini aşkın işçinin 2025-2026 zam dönemini kapsayan Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) imzalandı. Daha iyi bir zam alma konusunda umudunu yitiren işçiler, iktidarın zam teklifini kabul etmek zorunda bırakıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Bu dosyayı kapattık, sıra memurlarda” diyerek mutluluğunu dile getirdi. İmzaların hemen ardından ‘istifa’ çağrısı geldi.

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, işçinin zorla ikna ettirildiğini savunarak, Türk-İş ve Hak-İş yöneticilerini istifaya çağırdı.

Anlaşmaya göre, aylık brüt çıplak ücreti 42 bin liranın altında olan tüm işçilerin ücreti 42 bin liraya (günlük 1.400 TL) yükseltildi. 42 bin TL ve üstünde olanlara günlük 40 TL seyyanen zam verildi. Bu zamların üzerine ilk 6 ay için yüzde 24 oransal zam uygulanacak. İkinci 6 ayda 50 TL seyyanen zam verilecek ve üzerine yüzde 11 zam yapılacak. 2026’da yüzde 10+6 oransal zam uygulanacak ve tüm oransal zamlar enflasyonun altında kalırsa farkı ödenecek. İş güçlüğüne göre işçilere yüzde 3-7 aralığında ilave prim zammı verilecek. Sözleşme dönem farkı zammı yüzde 3.68 zam olacak. Bu zamlarla en düşük işçi maaşının ilk 6 ayda net 51 bin 56 bin lira aralığında, ikinci 6 ayda 56 bin-61 bin TL aralığında olacağı belirtildi.

YARDIMLARA DA AYNI ZAM

İşçiye verilen doğum, ölüm, evlenme, giyim yardımı, ek ödeme, yemek yardımı, birleştirilmiş sosyal yardım, hizmet zammı ve yol yardımı ile maktu prim, tazminat ödemelerine de ücret zamlarıyla aynı oranda zam yapılacak.

İşçi, bu zamma mecbur bırakıldı

Türk Harb-İş Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, ilk teklifin çok gerisinde bir zamma imza atıldığını, işçinin korkutularak kötü teklife ‘evet’ demek zorunda bırakıldığını iddia etti. Atak, “İşçinin kararının sorulduğu toplantılarda çoğunluğunun onaylamadığı teklif teslimiyetçi bir mantıkla ‘İmzalamazsak, hükümet ilave 1 lira vermeyecek. Tüm sözleşmeleri grev yasaklarıyla Yüksek Hakem Kuruluna götürecekler. O nedenle imzalamak zorundayız’ denilerek dayatmalarla protokol kabul ettirildi” dedi. Atak, Türk-İş ve Hak-İş yöneticilerini istifaya çağırdı.

Görüşmeler basına kapalı yürütüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nü imzaladıklarını bildirdi. Işıkhan, “Müzakere süreci uzun bir zamana yayılmış durumdaydı, nihayet belli bir noktaya geldik” dedi. Ayrıca Işıkhan, sosyal medya hesabından basına kapalı olmasıyla da eleştiri konusu olan imza törenine ilişkin fotoğraflar da paylaştı.